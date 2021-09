Kohus arutab valitsuse piirangute õiguspärasust 

SAPTK küsib kohtult aru, kas kogu Eesti territooriumi ja kõiki Eestis elavaid ja viibivaid inimesi puudutavate piirangute kehtestamine üldkorralduse ehk üksikaktiga oli valitsuse poolt õiguspärane. SAPTK-i juhataja Varro Vooglaid (pildil) on varasemalt ERR-ile öelnud, et esitas kohtule tuvastamiskaebuse selle kohta, kas üldkorralduse vormiga piirangute kehtestamine on korrektne juriidiline vorm või mitte. Vooglaiu sõnul takistab üksikaktiga piirangute kehtestamine õiguskantslerit viimast läbi põhiseaduslikkuse järelevalvet. Tallinna halduskohus hakkab kaebust arutama septembris.