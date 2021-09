Vanalinna korteriühistu käib arendajaga maja pärast kohut 

Tegemist on omapärase kohtuvaidlusega, kus korteriühistu on hagenud tervet rida erinevaid inimesi ja äriühinguid, selgitas Arle Mölderi esindaja vandeadvokaat Carri Ginter, kelle sõnul on juba väga pikka aega kohtus ebaselge, mis alusel kellelt ja mida nõutakse. „2018 aasta kevadest tegeleme kohtus sellega, et saada hageja nõuetest ja nõude alustest aru. Kohtule esitatud etteheited on arusaamatud ja tundub, et hagid on esitatud läbimõtlematult,“ lausus ta. Etteheited endistele KÜ juhatuse liikmetele on seotud maja kliimaseadme hooldamise piisavuse või ebapiisavusega ja sellega seoses on Harju Maakohus menetlusse kolmanda isikuna kaasanud mitu KÜ juhatuse liiget erinevatest ajaperioodidest.