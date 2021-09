New York Times: Ameerika ründas Kabulis süütuid inimesi 

Augusti lõpus tegid USA sõjaväelased droonirünnaku Kabulis, väites, et lask tabas Isis-Kga seotud ja pommirünnakut kavandanud meest. Hukkus kümme inimest, nende seas kuus last. New York Timesi uurimus paljastab, et terroristi pähe rünnati ühe Ühendriikide endi abiorganisatsiooni insenerelektrikut, 43aastast Ezmarai Ahmadit. Droonilt oli märgatud, et ta laadis oma autosse raskeid esemeid, mis võisid olla pommid, ja nii antigi rünnakukäsk.