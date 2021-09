MÜSTILINE PLAHVATUS HELSINGIS: kas süüdi oli meteoriit? 

Pühapäeval oli see kõigi Soome suuremate lehtede üks kohalike uudiste kesksemaid teemasid. Politseist öeldi Iltalehtile, et paar teadet plahvatusest jõudis ka nendeni ning patrull käis asja uurimas Olulunkylä linnajaos Oltermannintiel. Tulemusteta. Plahvatust ei osanud kommenteerida ka päästeteenistus, kus ei oldud sellest midagi kuuldud, ega kaitsejõud, kelle Kaartti jäägrirügement oli Helsingin Sanomate teada korraldanud linnaõppusi, mis pidanuks aga juba reedel lõppema. Sotsiaalmeedias peeti põhjuseks Venemaal toimuvaid Zapadi õppusi, saladusliku hävituslennuki helibarjääri ületamist, meteoriiti või muud sarnast asja, kirjutab Ilta-Sanomat. Kõige tõenäolisem on meteoriit, kuid esialgu pole keegi seda kinnitanud.