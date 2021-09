Mehed, kaalule! Hannes Lehemets: „Võtan sõbrad kaasa, koos on parem ja see töötab.“

NAGU ÜKS MEES: „Üksinda kaalulangetamisest ei tulnud midagi välja, aga võtsin sõbrad kaasa, see töötas,“ ütleb Hannes Lehemets, kelle sõbrad ja tuttavad jälgivad juba kaks aastat toitumist ja liikumist. Foto: Maria Kilk

„Praegu on elu palju kergem, jõuan liigutada. Ise tundsin korvpalli mängides, et liigesed hakkavad ära minema. Korvpalli ma jätsingi ära, hakkas põlvede peale, jalgpalli sai veel mängida. Praegu on liigesed korras ja plaanin uuesti hakata palli mängima. Ma olen kolesterooli ja veresuhkru normi saanud, käin igal aastal vereproovi andmas ja näidud on kõvasti paremaks läinud,“ räägib Hannes Lehemets, kes juba kaks aastat ärgitab sõpru jälgima toitumist ja rohkem liikuma.