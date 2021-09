Juhtkiri | Riigikogu suurem roll ja mitmel kohal istumine 

Kui presidendivalimised on riigikogu jaoks iga viie aasta tagant korduv seadusest tulenev lisakohustus, siis kuu aja pärast toimuvad kohalike omavalitsuste valimistel kandideerimise põhjal näeme, et riigikogulased ei põlga sealgi nüüd juba vabatahtlike lisakohustuste võtmist. Kandideerivad valitsuse liikmed tegutsevad klassikaliste peibutuspartidena, sest valitaval kohal töötamise keelu tõttu vaevalt nad otsustavad valitsusest lahkuda kohalikku volikokku.

Kuigi riigikogulase puhul võib küsida, kust läheb inimvõimete piir, on neid praegugi volikogude koosseisudes ning jätkuvalt kandideeritakse sinna ka uuesti. Päris aus valija suhtes pole seegi, kui riigikogulane veab enda häältega volikokku mõne teise-kolmandajärgulise tegelase ning loobub ise volikogutööst. Sel juhul võib küsida nii seda, kas valija sel juhul ikka saab seda, mille poolt ta hääletas, aga samavõrra võib imestada, et miks anda hääl poliitiku poolt, kes ka ise ütleb, et ta volikokku ei kavatsegi siirduda.