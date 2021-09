TALIBANI VALITSUS: naised saavad õpinguid jätkata, kuid peavad täitma teatud tingimusi 

Talibani ametnike sõnul saavad naised õppida ja töötada kooskõlas šariaadiseaduse ja kohalike kultuuritraditsioonidega, vahendab Reuters.

Naistele kehtivad ranged riietusreeglid. Talibani valitsuse haridusminister Abdul Baqi Haqqani ütles, et kõigile naisüliõpilastele on loorid kohustuslikud. Ta ei täpsustanud, kas see tähendab pearätikuid või kohustuslikke näokatteid.

Haqqani sõnas, kui naisõpetajaid pole saadaval, siis võetakse lahusoleku tagamiseks kasutusele erimeetmed „Kui tõesti on vajadus, võivad ka mehed õpetada, kuid vastavalt šariaadile peaksid naised loori kandma,“ selgitas ta.

6. septembril kirjutas Reuters, et taas avatud ülikoolides juba eraldatakse õpilased soo järgi kardinatega.

Afganistani ülikoolis eraldatakse mehed ja naised vajadusel ka kardinaga. Foto: Reuters/Scanpix

Haqqani sõnul lubatakse naistel õppida seetõttu, et riiki hakatakse üles ehitama sellele, mis praegu on olemas. Ta lisab, et valitsus ei taha aega 20 aastat tagasi keerata, kui liikumine viimati võimul oli.