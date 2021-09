Ene Pajula | Mammi vaatab ja imestab 

Ta oli väga hea president, ta tegi just seda, mis üks president tegema peab, astus sirge seljaga Lennart Meri jälgedes – ja Lennart Merit peavad ju paljud meie kõigi aegade parimaks presidendiks. Kaljulaid ei reetnud kordagi oma põhimõtteid ja tegi just seda, mis oli Eestile parim, tagajärgi kartmata. Just see hirm, et äkki teen midagi valesti ja jään ilma priskest vorstiviilust oma leivatüki pealt, muudab suure hulga meie poliitikutest sültjaks massiks. Kersti Kaljulaid on Eestile ja sealhulgas ka endale maailmas suurepärase maine loonud – tema juba leivateenimisel hätta ei jää.