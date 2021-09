Taimetoitlastest õpilased jäävad nälga? Konflikti vältiv ema: kolm aastat olen koolis sõbralikult rääkinud, et võiks pakkuda ka veganisööki! 

Pered, kes on teinud valiku süüa taimset toitu, võivad rinda pista murega, et lapsele ei pakuta koolis täisväärtuslikku veganitoitu. Pereema Liisa-Indra on püüdnud seda oma tütre kooli saada juba kolm aastat – kuid ikka tulutult! Riigiametnikud tunnistavad, et huvi taimse koolitoidu vastu aina kasvab.