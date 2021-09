Ilm muutub jahedamaks: öösel asub kimbutama hallaoht  

Tuul pöördub läände ja loodesse ning tugevneb puhanguti 15, Soome lahe ääres kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 15 kraadi ümber, päeval 12 kuni 17 kraadi.



Teisipäeval madalrõhkkonna mõju väheneb. Öösel on taevas selgem, päev pilverünkadega, aga suuremat sadu ei tule. Tugev lääne- ja loodetuul nõrgeneb alles õhtul. Põhjakaarest tungib sisse külm õhumass, öine õhutemperatuur langeb 5 kraadi ümbrusse, päevasoe kerkib 12 kuni 15 kraadini.



Kolmapäeval tugevneb Põhja-Euroopa kohal kõrgrõhkkond ja Läänemere ümbrusse kandub külma juurde. Selgineva taeva all langeb öine miinimum alla 5 kraadi, maapinnal on hallaoht. Päevasooja on oodata 10 kuni 15 kraadi. Loodetuul rahuneb ja pöördub õhtul põhjakaarde.



Neljapäeval jätkub kõrgrõhkkonna tugevnemine ja selle servas on ilm suurema sajuta, üksikuid vihmahooge siiski pärastlõunal välistada ei saa. Tuul pöördub kirdesse. Õhumass on ikka jahe, öösel püsib hallaoht, päeval tõuseb temperatuur 10 kuni 14 kraadini.



Reedel on öö selgem ja sajuta, kuid hallaohuga. Päev on pilvisem ja mõne üksiku vihmahooga, õhusooja vaid kraad-kolm üle 10 kraadi. Puhub mõõdukas kirdetuul.