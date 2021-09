Ehitusmüraga kimpus naabritel tuleb hüvitise saamiseks kohtusse minna 

Saue vallavanema Andres Laisa sõnul on ehitusaegne müra paratamatu, ka oleks tulnud inimestel sellega arvestada, kui nad kolisid piirkonda, mille arendus alles käib. Samas ta möönab, et seekord on müraprobleem teravam, mistõttu on nüüdseks ehitajaga lepitud, et mürarikkaid töid tehakse tööpäeviti 9-18 ja puhkepäeviti alates kella 10.