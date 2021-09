KAKS TONNI KOKAIINI: Suurbritannia ligidalt võeti vahele luksusjaht, kust leiti 187 miljoni euro eest narkootikume 

Suurbritannia ametivõimude ja Austraalia föderaalpolitsei ühine operatsiooni käigus vahistati neljapäeval viis narkokaubitsejat, kellest viis olid Nicaragua kodanikud ja üks Suurbritannia kodanik. Mehed on vanuses 24-29 ja nad on hetkel võimude poolt kinni peetud. Ametnike hinnangul on uimastite tänavaväärtus umbes 160 miljonit naela, mis on veidi enam kui 187 miljonit eurot.