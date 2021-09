Prantsusmaa endine terviseminister sai koroonapandeemiaga seoses süüdistuse 

Ta lisas, et ei kavatse laste diskrediteerida enda ja valitsuse tegevust, sest tema arvates tehti väga palju, et riiki üleilmseks tervisekriisiks ette valmistada.

2020. aasta alguses alahindas Buzyn koroonaviiruse levimist ja väitis, et viiruse leviku oht elanikkonna seas on väga väike. Kõigest kuu hiljem lahkus ta ministeeriumist ja tahtis saada Pariisi linnapeaks. Siis väitis ta juba, et tõeline „tsunami“ seoses koroonaviirusega on alles saabumas. See väide oli aga täiesti vastuolus tema eelnevate avaldustega. Buzyn väitis ka, et oli hoiatanud president Macroni ja toonast peaministrit koroonaviiruse ohu eest juba jaanuaris.