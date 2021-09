Audru kool jääb nädalaks distantsõppele: kõik õpetajad on haiged ja pooled õpilased lähikontaktsed 

„Audru Koolis jäävad kõik klassid alates 13.septembrist kuni 17.septembrini distantsõppele. Otsus on tehtud koostöös Terviseameti ja kohaliku omavalitsusega. Otsusest on teavitatud Haridus- ja Teadusministeeriumit,“ seisab kooli kodulehel.

„50% õpilastest on lähikontaktsed,“ kirjeldas kooli direktor Peep Eenraid Delfile. „Meil pole anda õpetajaid klassi ette, sest ka nemad on haiged ja isolatsioonis.“

„Füüsiliselt pole võimalik tunde teha, sest haigestunuid on palju,“ jätkas Eenraid. „Mõned õpetajad on täiesti rivist väljas, neile on leitud [distantsõppeks - toim] asendajad või on asendatud tunnid iseseisvate töödega.“

Eenraid kinnitas, et selline otsus ei tulnud kergelt ning kõik on asjakohaste ametitega kooskõlastatud. Direktor lisas, et lapsevanemad leiavad tekkinud küsimustele vastused e-koolist.

Suvel lubas haridus- ja teadusminister Liina Kersna, et distantsõpet sel sügisel enam ei tule. 1. septembrist hakkas kehtima lihtsustatud karantiinikord, mis tähendab seda, et mittevaktsineeritud õpilasi testitakse ja kodusele režiimile saadetakse vaid need, kelle testitulemus positiivne.