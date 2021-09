Saksa poehiid Lidl ei avalda veel Eesti kaupluste avamise aega 

Lidlil ongi kombeks salatseda. Sellest annab tunnistust ka see, et ühegi kaupluse ehitusplatsi juures pole mainitud Lidli nime. Suurtel plakatitel on kirjas ehitaja nimi ja et kerkib kaubandushoone, aga tellijat märgitud pole.

„Praegu on meil ehitusjärgus või valminud kaheksa kauplust erinevates Eesti linnades, kasutusloa neist on saanud kuus,“ ütleb Lidl Eesti pressiesindaja Katrin Seppel. „Kaupluste avamisaega on hetkel veel vara avaldada, kuid Lidl avab alati mitu kauplust korraga. Kui avamisaeg läheneb, anname sellest kindlasti avalikkusele teada.“ Suvel vastas Lidli esindaja täpselt sama Läti ajakirjandusele – neil ei olevat voli avaldada kaupluste avamise päeva.

Lidl ehitas mullu Tartus oma kulu ja kirjadega ümber Kalda tee ja Kaunase puiestee ristmiku, et tagada sujuv ligipääs oma kauplusele. Juurdepääs ei vii aga kuhugi, sest kuigi poemajas on valgus sees, siis uksed on kinni ja parkla on ümbritsetud taraga.

Sarnaselt Tartuga kulutas Lidl mitusada tuhat eurot Pärnus, kus kauplusele juurdepääsuks tuli ehitada terve jupp tänavat, mis suve alguses liikluseks avati.

Töötajad õpivad

„Lidl Eesti OÜs töötab praeguse seisuga üle 200 inimese,“ teatab Seppel. „Kõik töötajad, nii kontori- kui poepersonal teevad ettevalmistusi kaupluste avamiseks. Paljud töötajad viibivad väljaõppel, nii Eestis kui välismaal.“