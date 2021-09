PEALEKAEBAMISE EEST 10 TONNI: USA justiitsministeerium kaebas Texase osariigi kohtusse 

Eks natuke ehmatasid ära isegi abordiõiguse piiramist (või keelustamist) pooldavad vabariiklaste partei poliitikud. Mõne ameeriklase meelest, kes siinkirjutajaga sel teemal rääkis, on abort ehk raseduse katkestamine aga mugav teema, millega konservatiivset valijat meelitada ja ärritada. Ent niikaua kuni midagi ära ei tehta, saabki kuuma teemat hõõgumas hoida. Nii mõnigi arvab, et ega enamik vabariiklastest poliitikamehi tegelikult huvitugi abordist kui sellisest, vaid kasutavad seda lihtsalt küüniliselt ära ühe jututeemana. Teised pakuvad aga välja, et kui teoreetiliselt peakski tekkima olukord, mille puhul tullakse usufanattide soovidele vastu ja keelatakse kogu riigis raseduse katkestamine föderaalsel tasemel ära, siis kaob probleem ju ära. Millest siis enam rääkida? Nii kaua, kuni see on aga legaalne, saab seda teemat aga ära kasutada.