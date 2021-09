Juhtkiri | Vaktsineerimissiht ei täitugi 

Võib ju öelda, et puudu jääb vaid mõni protsent, kuid kasulik on vaadata ka üldist pilti. Tegelikkuses on seis nutusem, sest eelnevad arvud kajastavad vähemalt ühe doosiga vaktsineerituid, täielikult on kaitstud vaid 58 protsenti täisealistest ning sellega oleme ELis alles 21-sel austust mitteväärival kohal.

Kuigi ametist lahkunud vaktsineerimisjuht Marek Seer sai palju kriitikat, siis nüüd pole ses ametis kedagi, kuigi päevane vaktsineeritute arv oli eilseks kokku kuivanud 3452 peale ning trend on juba kolmandat kuud ühtlaselt langev. Muutunud pole ka punase laterna rollis olevad piirkonnad: Maardu 37,5%, Narva 39,9%, Lasnamäe 44,1%. Tegu pole mingite marginaalsete piirkondadega, sest ainuüksi Lasnamäel elab ligi kümnendik Eesti elanikkonnast. Antud näitajad võivad kehva stsenaariumi korral tähendada, et need piirkonnad täidavad varsti ära suure osa Eesti haiglakohtadest ja võivad hakata piirama ka plaanilist ravi.

Kuid hästi, lähitulevikus saame üleriigilise keskmisena 70 protsenti siiski täis, kuid milline on järgmine eesmärk? Kui Soome on 80 protsendi vaktsineerituse juures lubanud loobuda piiranguist, siis kas Eestil on sama siht? Hetkel on meil küll teistsugused probleemid, kui viirus on asunud järjest terveid koole murdma. Et see madala vaktsineerituse juures juhtuma hakkab, oli prognoositav, kuid näha seda reaalselt juhtumas mõne päeva jooksul on siiski ehmatav kogemus. Kas eesmärk saavutada oktoobri lõpuks 70-protsendiline hõlmatus ning üle 60-aastaste puhul 80-protsendiline novembri lõpuks ei tähenda muu Euroopa taustal lati liiga madalale asetamist?