Angela Merkel: jah, ma olen feminist! 

„Põhimõtteliselt on asi faktis, et mehed ja naised on võrdsed, mis puudutab ühiskonnaelus osalemist ning elu üleüldiselt. Ja selle kohta võin ma tõesti öelda: „Jah, ma olen feminist.“,“ sõnas Merkel pärast kirjanikuga kohtumist meediale. Ta lisas, et kui temalt selle kohta 2017. aastal otse küsiti, oli ta veidi häbelikum, kuid on asju nüüdseks rohkem läbi mõelnud ning võib öelda, et kõik inimesed peaksid feministid olema. Merkel viitas seda öeldes oma nigeerlannast külalise teosele „We Should All Be Feminists“.