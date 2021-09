9/11 | KUHU JÄÄB ÕIGLUS? New York igatseb tõde ja meelerahu 

„Tahtsin, et seda infot arutataks laiemas luureringkonnas,” ütleb portaalile ABC föderaalse juurdlusbüroo (FBI) agent Kenneth Williams, kes töötas varem Arizona osariigi pealinnas Phoenixis. Nimelt oli neile vihjatud, et Osama bin Laden ja terrorivõrk Al Qaeda hauvad seoses Ühendriikide lennundusega mingeid plaane. Nagu ka seda, et kahtlased isikud võtavad Arizonas parajasti lennutunde. Paraku ei näinud see luureraport päevavalgust, sest selles polnud konkreetset ohuallikat ega sihtmärkigi.