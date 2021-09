Top | Õigus olla ebapädev 

Algas just kolmas koroonakooliaasta. Hellalt tehakse vihjeid, et võiks ju ikka igaks juhuks kodukooliks valmis olla ja lapse seadmed üle vaadata. Samas on kõlama jäänud sõnum, et massilist kodukooli ei tule. Esimesed õppeasutuste kolded on kohal: näiteks jäi Keeni koolis nädala alguses haiguse tõttu koju 60% õpilastest. Lihtsalt masendav.