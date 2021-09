Urmas Hännile | Tillist on tõmmatud, ninast on veetud 

Kui kõnevõime ükskord taastub, siis tahaks kõigepealt kuulda vastust küsimusele, kas seadused kehtivad Eestis tõesti valikuliselt ehk quod licet Iovi, non licet bovi (mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale). Seda vaatamata isegi Eesti vabariigi põhiseaduse 12. paragrahvile, mis ometi üheselt deklareerib, et kõik on seaduse ees võrdsed. Meie konstitutsioon ent kinnitab muudki. Nii ütleb seadustäht, et igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus.