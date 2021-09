Seisukoht | Ennetaks ohtlikke möödasõite? 

Tagasiteel hakkas aga juhtuma. Sõidab paarkümmend autot eespool mingi kobakas seadeldis. Hiigelsuur, kiirus 35–40 vahel. Autodekolonn selle järel aina pikeneb ning tollel teelõigul on möödasõitki võimatu… Nii me seal siis tiksusimegi tubli veerandtunni, lõpuks näitas spidomeeter juba 17–25 km/h. Eksib see, kes arvab, et piirangulõigu lõppedes tõmbas kobakas teeserva ja laskis taganttulijad mööda. Muidugi olid särtsakama loomuga inimesed kolonni tagumises otsas selle aja peale juba nii närvi läinud, et mõni möödasõit – üks liinibuss uljalt nõelujate seas – sundis tahapoole jääjaid piduripedaali läbi põranda pressima.