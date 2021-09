Edgar Savisaar kandideerib vaktsiiniskeptilise Vaba Eesti valimisliidu nimekirjas 

Tallinna valimiskomisjoni avaldatud Tallinna ringkondade nimekirjast leiab ka Savisaare Vaba Eesti valimisliidu nimekirjast.

Alles augustis rääkis Savisaar Õhtulehele antud intervjuus, et ta ei taha enam tähelepanu keskpunktis olla. „Kuulun nende inimeste hulka, kellele see pidev tähelepanu on tüütu või ei meeldi üldse,“ ütles ta ning lisas, et on nüüd loodusinimene. „Mul on tunne, et kui ma mingisugusesse seltsi veel astuksin, siis pigem loomakaitse seltsi,“ sõnas ta.

Vaba Eesti ühendus on varasemalt avalikkuses ja meedias silma paistnud koroonaskeptiliste ja vaktsiinivastaste sõnavõttudega.

Vaba Eesti eesmärk on teha „uus ühiskond“, kus ei eksisteeri riiki. „Läbi aegade on loodud nn riiklikke institutsioone, mida on positsioneeritud vaba inimese (vaba looja) ning Algallika vahele ning mis on allutanud vabad inimesed kunstlikele reeglitele, mille tulemusel on inimesed eemaldunud harmoonilisest kooskõlast looduse, teiste inimeste ja iseenda jumaliku olemusega,“ seisab erakonna programmis, mis olemuselt enim kommunismi meenutab.