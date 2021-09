TALLINN – EUROOPA ROHEPEALINN 2023! Kas nüüd võibki loorberitele puhkama jääda? 

Keskkonnaaktivisti ja erakonna Eestimaa Rohelised esinaise Züleyxa Izmailova sõnul ei ole Tallinn saanud tiitlit, vaid ülesande. „Tallinn sai selle tiitli mitte selle eest, mis on tehtud, vaid mida lubatakse teha aastaks 2023,“ sõnab ta. Izmailova lisab, et paljud keskkonnateadlikud inimesed on nördinud sellest uudisest, mis on osati ka põhjendatud. „See võib tähendada, et linnavalitsus jääbki nüüd nendele loorberitele puhkama ja rohkem ei peagi midagi tegema,“ sõnab ta. Hirm on, et sisulistele muudatustele ei pöörata tähelepanu.