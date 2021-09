Allan Alaküla | President ja Pealtnägija: (Sala)mikrofon on vaba?

Foto: MATI HIIS

1995. aasta 6. oktoobri õhtul murdis president Lennart Meri sisse Aktuaalsesse Kaamerasse poliitilise avaldusega: „See ei ole skandaal. See on demokraatliku riigi kriis.” Jutt käis siseministri ja Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare poolt peetud koalitsioonikõneluste varjatud salvestamisest... Savisaare enda poolt. Etteheide oli, et vestluskaaslased polnud salvestamisest teadlikud. Savisaar löödi selle eest mõneks ajaks poliitikast auti.