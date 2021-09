Vanglate asekantsler Priit Kama lahkub ametist 

Vanglas töötanud inimese sõnul käitus Kama alluvatega üleolevalt ja lugupidamatult ega vaevunud oma otsuseid põhjendama: „Ma tulin sealt ära just sellepärast, et ei saanud paljude asjade puhul aru, miks ma pidin neid tegema. See hakkas juba kõrgemalt poolt pihta, et anti küll korraldusi, aga kas neil ka mingit mõtet oli? Seda kunagi ei seletatud.“