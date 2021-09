ÕÕVASTAV PLAAN: austerlane hoidis ema surnukeha üle aasta keldris 

Pettus tuli ilmsiks alles pärast seda, kui uuel postiljonil – kes toimetas kohale pensionirahasid – keelduti prouaga kohtumast. Tollel tekkisid seetõttu kahtlused ja ta teavitas olukorrast ametivõime. See viis uurimise ja kohutava avastuseni. Politsei usub, et mehele võis laekuda ebaseaduslikult umbes 50 000 eurot.

„Lõppkokkuvõttes laip mumifitseeriti,“ nentis politseinik Helmuth Gufler. Ta lisas, et kahtlusalune mees tunnistas ka süü üles. Gufler märkis, et mehel polnud mingeid muid sissetulekuid. Süüalune selgitas politseile, et kui ta oleks ema surmast teatanud, oleksid pensionimaksed viivitamatult peatanud, mistõttu poleks saanud ta endale lubada maja ülalpidamist ega ema matuste eest tasumist. Pettusega tegelenud mees väitis oma vennale valelikult, et nende ema on hoopiski haiglas, ent teda ei maksa külastada, kuna naise tervislik seisund on halb ja ta ei pruugi poega ära tunda.