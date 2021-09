Tallinn valiti Euroopa roheliseks pealinnaks 

„Tänan žüriid selle au ja suure väljakutse eest kanda 2023. aastal Euroopa rohelise pealinna tiitlit. Konkursil osalemine on meil võimaldanud oma püüdlusi veelgi paremini mõtestada ja sõnastada, luua koostöövõimalusi ja vastu võtta strateegiaid. Kuid meie eesmärgiks ei ole mitte pelgalt tiitlid ja direktiivid, vaid ennekõike inimesed. Roheline pealinn tähendab meie jaoks seda, et Tallinn on oma inimeste jaoks sõbralik, mugav ja puhas tulevikulinn,“ rääkis Kõlvart ja lisas, et suur töö on veel ees. „Siinkohal tänan oma meeskonda ja kõiki kolleege, kes on aastate vältel pühendanud ja panustanud oma töös rohelise Tallinna nimel.“