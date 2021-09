Kohus karistas kullavargaks osutunud pandimaja töötajat

Tallinnas pandimajas müügikonsultandi-klienditeenindajana töötanud Tatjana võttis endale kaalukulda 544,53 grammi, koguväärtusega 10 487 eurot ja hõbedat 3355 grammi 99 euro eest. Samuti omastas ta Tallinna esinduses müügil oleva mobiiltelefoni Samsung Galaxy S4, kullast pitsatsõrmuse, hõbedast kaelaketi, kullast kõrvarõngaid ja kuldsõrmuse. Ka vormistas ta lepingu ühe inimese kohta, et too pantis kulda kaaluga 20,44 grammi, tegelikult oli kaal aga 14,45 grammi. Omastamisega põhjustas Tatjana kokku 12 289 eurot kahju. Kohtuasjast nähtuvalt on Tatjana varem toime pannud kelmuse ja omastamise.