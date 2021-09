Jaapanlanna kaebas Põhja-Korea aastakümnetepikkuse piina eest kohtusse 

Tolleaegse kampaania käigus kolis umbes 93 000 korealast ja jaapanlast Põhja-Koreasse, kirjutas ajakiri The Diplomat. Saito abikaasa oli korealane ning võttis kutse vastu. Põhja-Korea kaldal ootasid neid relvastatud sõdurid ning aukuvajunud nägudega kohalikud. Saito mõistis, et neid on petetud.

Saito rõhutab, et asi pole rahas. Ta tahab päästa neid, kes on veel elus ning samuti 60ndatel valelubaduste alusel Põhja-Koreasse läksid. „Isegi kui ainult üks neist on elus, nõuan mina, et ta saaks jalamaid Jaapanisse naasta,“ teatas tarmukas mammi meediale.