Estonia hukus venna kaotanud Jürgen Ligi laidab Kurmi ekspeditsiooni: sellest meediaprojekti vormimine on kõlvatu 

„Erand oleks, kui oleks mingigi lootus saada selle tragöödia kohta põhimõtteliselt uut ja kasutuskõlblikku informatsiooni, aga oli selge ja on leidnud ka kinnitust, et ei ole,“ sõnas Ligi.

„Omaette kõlvatu on sellest meediaprojekti vormimine põhjendusega, et Rootsi seadused meid ei koti,“ viitas ta Kurmi sõnadele, mille kohaselt polevat tema uurimisgrupil tarvis mitte kelleltki ekspeditsiooni tarbeks luba küsida. „Peale eestlaste on enamus seal on ju rootslased, kes hukkusid Eesti-nimelisel laeval Eesti meeskonna juhtimisel.“