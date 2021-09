Filmi „M.A.S.H“ tunnuslaul lubab, et enesetapp on valutu, kuid nad eksivad – iga enesetapp mõjutab rahvusvahelise suitsiidiennetuse assotsiatsiooni uuringu kohaselt umbes 135 inimest. Maailma 100 surmast üks on enesetapp. 2017. aastal sai Eestis liikluses surma 67, tulekahjude tõttu hukkus 39, enesetapu tagajärjel aga 226 inimest. Eriti kurb on, kui ennast tapab laps. Mullu tegi suitsiidi 12 last, tunamullu kaheksa. Me kõik teame kedagi, kes ennast tappis. Kui see pole ka mõni lähedane, siis kasvõi mõni rahvusvaheline kuulsus.

Alati pole selge, mis võib inimese enesetapuni viia. Füüsilisi hädasid ja eripärasid on lihtsam märgata. Lahtise jalaluumurru korral ei soovita keegi positiivselt mõelda. Kui inimene on lühike, siis mõistavad kõik, kui ta toob tooli, et kõrgelt riiulilt asju kätte saada. Vaimsed hädad ja ajutöö eripärad ei manifesteeri ennast nii selgesti. Fakt on, et nagu me kõik oleme füüsiliselt erinevad, on ka meie ajutöö erinev. Kõigil on aeg-ajalt füüsilise tervise hädasid, ei pääse ka vaimse tervise probleemidest.

Depressioonis inimest ei aita lööklaused nagu „Võta end kokku“, „Teistel on veel hullem“ ja „Mõtle positiivselt“. Ka ei tasu tema muret enda hädadega üle trumbata; enesega puntras inimest ei aita kuidagi teadmine, et Aafrikas surevad lapsed nälga ja see fakt ei tohi tema probleemi pisendada. Alati on kuskil keegi, kelle elu on veel viletsam.