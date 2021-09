Aleksei Morgunov | Kuus müüti vaktsiinide „mürgisusest“ 

Sotsiaalmeedias levivad müüdid, mis on seotud Covid-19 ennetamiseks loodud mRNA-vaktsiinidega. Lükkan ümber populaarsemad neist ning annan ülevaate vaktsiinis kasutatavatest toime- ning abiainetest. Tihti on hirmu põhjus teadmatus ja see, et tervishoiutöötajad ei anna patsientidele täpseid vastuseid.