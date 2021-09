India osariik muretseb uue viiruse pärast 

Noore surnu matmine kodulinnas. Foto: AP/Scanpix

Indias Kerala osariigis suri 12aastane poiss, kes nakatus ülisurmava Nipah' viirusega. Ükski tema tuvastatud lähikontaktne pole seni veel positiivset testi andnud, kuid Kerala ametnikel on mure suur: osariik kannatab niigi koroonaviiruse leviku käes, Nipah on aga veelgi tapvam. Halvimal juhul on vaid 25%-l nakatunutest lootust ellu jääda.