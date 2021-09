Seisukoht | Vaktsiinilõhe polariseerib Eestit 

Praegu võib tunnetada, et rohkem kui veel hiljuti jõudsalt teemaks olnud liberaalide vs. konservatiivide viimsepäeva vaidlused on nüüd ühiskond polariseerunud vaktsineerimise teemadel. Ühest küljest tahame ju kõik rohkem vabadusi ning seda, et see koroonajama koos maskide ja kõigi muude piirangutega võimalikult ruttu lõppeks. Teisalt on meie hulgas üsna palju neid, kelle mõttemaailm liigub umbes sellist rada pidi: vaid lollike laseb end vaktsineerida ja koroonapass on saatanast. Oleks aga ka pisut keeruline nüüd loota, et dotseerivad või hullemal juhul isegi patroneerivad näpuviibutused vaktsiinivastaseid meelt muutma paneks…