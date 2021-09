Prokuratuur taotleb Repsilt saadikupuutumatuse võtmist 

Peale kriminaalasja toimiku kaitsjatele tutvumiseks esitamist, on neil kohtueelselt veel võimalik prokuratuurile taotlusi teha. Näiteks veel kellegi ülekuulamiseks või muude tõendite toimikusse lisamiseks.

Miks on Reps kriminaaluurimise all?

Augustis sai riigiprokuratuur ühele poole keskerakondlasest eksministri, praeguse riigikogu liikme Mailis Repsi kriminaalasja kohtueelse uurimisega. Õhtulehe andmetel on kahtlustuses kümmekond kuriteoepisoodi. Kuigi prokuratuur ei avaldanud kahtlustuse täpsemat sisu, lausus riigiprokuratuuri kommunikatsioonijuht Kaarel Kallas, et kahtlustus on esitatud nii omastamist kui kelmust puudutavate paragrahvide järgi.