Ženja Fokin: tahvelarvuti on tõeline ajasäästja 

Muidugi! Minu MatePad 11 ekraan on ilma raamita ja pilt kvaliteetne, et Netflixist filme ja mind inspireerivaid moeajaloo dokumentaale vaadata - sealt leiab ajaviidet oi-oi kui palju! Kuna konkreetselt sellel mudelil on erksate värvidega 120Hz ekraan, muutub pilt tõeliselt mahlaseks ja näeksid justkui päriselus seda, mis tegelikult on virtuaalne.

Samas ei muretse ma selle pärast, et veedan ekraani taga liiga palju aega. Minu tahvlil on sisse ehitatud spetsiaalne sinise valguse optimeerimise süsteem, mis summutab ja vähendab seda ning ei väsita silmi nii palju. Käisin aasta alguses silmaarsti juures, sest märkasin, et tavalisi e-maile kirjutades hakkasid tähed justkui hüppama ja kartsin, et nüüd ongi aeg hakata prillipapaks. Aga tegelikult ütles optometrist, eet mu silm vajab lihtsalt puhkust ja kaitseprille sinise valguse vastu. Nii et nüüd on uue tahvelarvutiga ka see mure lahendatud!



Kas kasutad tavaliselt tahvliga koos ka klaviatuuri ja pliiatsit?

Ütlen ausalt, et alguses ei olnud ma tahvli juurde käivast klaviatuurist üleliia vaimustuses, sest see tundus vaid peopesa suurune. Seega alguses võttis tahvli klaviatuuriga harjumine aega, aga umbes nädala pärast olid sõrmed juba harjunud.

Pliiatsi ehk võlukepikesega samuti veel harjun, sest enne MatePad 11 mudelit polnud ma seda oma igapäevatöös kasutanud, aga samas on see olnud suureks abiks näiteks lokatsioonide piltidele võimalike paigutuste ülesmärkimisel. Ehk et võimalusi on siin palju, rääkimata video- ja pilditöötlusest, nii et loomeinimeste jaoks on see kahtlemata asendamatu abivahend!



Milliseid nippe oskad veel tahvli kasutamiseks jagada?

Kindlasti tasub tahvli eest hoolt kanda, et see kauem vastu peaks. Ja tead ju küll seda olukorda, kui teed parasjagu tööl esitlust ja vaatad et isver - ekraan näeb välja nagu Gaudi mosaiik! Aga tegelikult on seal hoopis tolm, pritsmed ja näpujäljed… Selleks puhastan ekraani tavalise prillidele mõeldud puhastusvahendiga ja tulemus on super!