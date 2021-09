Kohtutäiturid | II samba väljamakseid meie pidupäevaks nimetada on küüniline 

Kohtutäitur on isik, kes peab avalik-õiguslikku ametit ning kelle ametitegevus jaguneb ametitoiminguteks ja ametiteenusteks. Täitemenetluse läbiviimisel on sagedaimaks ametitoiminguks võlgniku vara arestimine täitemenetluse seadustiku alusel. Täitemenetluste alustamise avaldused jõuavad kohtutäiturile seetõttu, et võlausaldajaga sõlmitud laenu-, krediidi-, liisingu- või muudest lepingutest tulenevaid kokkuleppeid pacta sunt servanda ei täideta ning viimaseks võimaluseks võlgnevuse sissenõudmisel jääb nõude sundtäitmisele pööramine.

Kohtutäitur ei aresti kellegi vara, sh pangakontot ilma põhjuseta. Vara arestimise põhjuseks on reeglina võlgniku vastu esitatud nõude sundtäitmisele pööramine. Nõudeks võib olla kohtulahend, politsei- ja piirivalveameti otsus, notariaalne leping vms, mille võlgnik on jätnud vabatahtlikult täitmata.

Peale täitemenetluse algatamist annab kohtutäitur võlgnikule võimaluse täita nõue vabatahtlikult ning kui seda ei toimu, algatatakse sundtäitmine, mille tulemuseks on sageli ka vara, sh pangakonto arestimine. Võlgniku vara arestimine vormistatakse alati arestimise aktiga, kus määratakse arestimisjuhend aresti täitjale ja selgitatakse võlgnikule selle määramise õiguslikke aluseid. Tihti juhtub, et võlgnik ei avagi kohtutäiturilt saabunud kirju ja teateid ning seetõttu ei jõua ka oluline ja vajalik informatsioon võlgnikule kohale.

Robert Sarv ja Kaire Sepper viitavad oma artiklis suuremale osale elanikkonnast, kellel on sõlmitud erinevad maksegraafikuid kas eluasemelaenu, liisingu või krediitkaardi võlgnevuste tagastamiseks ja võimalusele, et võlausaldaja taganeb ühepoolselt kokkuleppest suurema rahasumma laekumisel kontole. Siinkohal tuleb siiski vahet teha, kas tegemist on laenulepingu ja selle alusel võlgnevuse kohase tagastamisega või laenulepingu rikkumisega ning võlausaldaja võimalusega nõuda lepingust tulenevaid kohustusi sisse läbi sundtäitmise.

Eesti vanasõna kohaselt on võlg ikka võõra oma olnud ja mõtteviis, et raha antakse võlausaldaja poolt tagastamatult, ei kehti kahjuks. Sõlmides laenulepingut eeldab võlausaldaja, et ta oma raha kokkulepitud tingimustel ja tähtaja jooksul ka tagasi saab. Seega on iga kohtutäiturile esitatud nõude taga keegi sissenõudja ja sissenõudmine toimub tema kasuks.

Kohtutäitur täidab talle esitatud nõuet ning võtab enda töö eest kohtutäituri tasu. Näiteks kui tsiviilnõude suurus on 2500 eurot, on kohtutäituri tasu selle sissenõudmise eest 450 eurot.

Kohtutäitur saab oma töö eest tasu vastavalt nõude täitmise edenemisele. Kohtutäituri tasust makstakse palka kohtutäituri büroo töötajatele, tasutakse büroo rendi- ja kommunaalmaksed, riiklikud maksud jne.