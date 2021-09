MAJANDUS KASVAB TÄNAVU 9,5%! Optimistlik prognoos lubab valusaimad kärped ära jätta 

Rahandusministeerium avalikustas suvise majandusprognoosi, mis ennustab majanduse kasvamist tänavu 9,5%, mis on märkimisväärne kasv võrreldes kevadel prognoositud 2,5% kasvuga. Tuleval aastal oodatakse 4% kasvu. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul oleme jõudnud kriisieelsesse seisu, kuid mitte päris samasse olukorda, sest kriis on sektoreid mõjutanud erinevalt. Rahandusministeeriumi sõnul on Eesti muu maailmaga võrreldes suhteliselt leebed koroonapiirangud teinud meie majanduse heaks rohkem kui ükski toetus.