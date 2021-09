VANAS VAIMUS EDASI? Talibani uus valitsus koosneb kahtlase taustaga karmidest meestest 

Esimest korda pärast Kabuli vallutamist sõna võtnud Talibani kõrgeim juht Haibatullah Akhundzada kuulutas, et islamirühmitus järgib kõiki rahvusvahelisi seadusi ja kohustusi, mis ei vastandu islamiseadustele. „Tulevikus reguleeritakse kõiki Afganistani valitsemise ja eluga seotud küsimusi pühade šariaadiseadustega,“ teatas ta avalduses. Talibani juht õnnitles afgaane suure võidu eest ja märkis, et Taliban soovib luua naaberriikide ja muu maailmaga vastastikkusel austusel põhinevaid tugevaid suhteid. Tasub märkida, et Haibatullah Akhundzada pole kunagi ise rahva ette astunud, vaid juhtinud Talibani tegevust tagaplaanilt.