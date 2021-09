Lauri Läänemets | Siseturvalisust kärbetest säästa lubav peaminister Kaja Kallas eksitab avalikkust  

Oma sõnavõtuga näitab peaminister, et ta pole kas asjadega kursis või on talle valetatud. Siseturvalisuse valdkonnas käib kärpekirves edasi ja selle arvelt kannatavad Eesti inimesed. Nii politseis kui ka päästeametis on puudu juba täna sadu inimesi, kärpeplaani elluviimiseks vähendatakse juba praegu piirkondades politseinikke. Kardetavasti ootab täpselt sama ees päästjaid, sest palkade tõstmisest rääkiv valitsus on andnud korralduse raha teenuse osutamisest endast leida.



Eelarvetasakaalu fetišeerimise asemel peaks peaminister mõtlema mitte ainult sõnades vaid ka tegudes inimeste turvatunde tagamisele ja ennast asjadega kurssi viima. Siseministeeriumi kärpetegevused tuleb koheselt peatada ja taastada inimeste kaduv turvatunne.