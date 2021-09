VIDEO | Tanel Kiik: kolmandate vaktsiinidooside tegemist alustatakse oktoobris

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles, et aprillis võeti vastu valge raamat ehk kava ühiskonnaelu korraldamiseks koroonaviiruse leviku tingimustes. Kogukonnapsühholoogi palgatoetus ja kohalikul tasandil vaimse tervise teenuse pakkumine on sellest kavast lähtuvad tegevused. On oluline, et sellised teenused oleks kergesti kättesaadavad. 72% kohalikes omavalitsustes hinnati inimeste vaimse tervise abivajadust väga kõrgeks, kahjuks napib psühholooge. Nüüd on KOVidel võimalik taotleda selleks lisaraha. Kogukonnapsühholoogide palkamiseks on plaanitud 100 000 eurot. Meede loetakse õnnestunuks, kui abi taotlevad vähemalt 20-25 kohalikku omavalitsust. 30 000 inimest võiks sellest abi saada.

COVID-19 rindel on olukord vastuoluline: on maakondi, kus kõrge vaktsineerituse tase on aidanud hoida haiglate koormuse madalal, ent on ka piirkondi, kus olukord on vastupidine. Kiik arvab, et valitsus on valinud ainuõige suuna, võimaldades koolilastele kontaktõpet. Koolide lahtihoidmine tõstab nakkusriski ja võib tuua täiendavaid koldeid, ent see on seda riski väärt. Alternatiiv oleks kõikide laste või osade vanuserühmade saatmine distantsõppele, mis olnuks vastutustundetu.