Millele tasub tähelepanu pöörata kinnisvaralaenudesse investeerimisel? 

Kas ma peaksin investeerima?

Investeerimine kogub üha enam populaarsust ja seepärast on mõistlik sellega juba varakult alustada ja otsida nii-öelda uusi „projekte“, kuhu enda raha kasvama panna. Tõenäoliselt on sinulgi juba mingisugune ettekujutus või vähemalt oled kuulnud võimalusest investeerida kinnisvaralaenudesse.

Kontseptsioon on tegelikult lihtne: sisuliselt suunatakse sinu investeeritud raha – just täpselt – laenudesse, mida taotlevad eraisikud või ettevõtted, et soetada endale kinnisvara. Tegu on ühisrahastus projektidega, kus iga investor on praktiliselt laenuandja.

Tehes investeeringu kinnisvaralaenudesse Kreditex Ühisraha portaalis, saab investor enne raha paigutamist lähemalt tutvuda iga aktiivse projektiga. Välja on toodud iga projekti kestvus, kui suur summa on juba investeeritud (ja ka see, kui palju veel vaja projekti täitumiseks), kui pikk on laenuperiood ja milline on selle laenu tüüp. Lisaks on igal projektile portaali poolt määratud ka riskireiting, milles on analüüsitud laenuvõtja maksevõimet, tagatiskinnisvara väärtust ja teised projekti turvalisuse aspekte.

Reeglina jääb kinnisvaralaenude puhul aastane tootlus vahemikku 9-12 protsenti. See tähendabki, et sinu kui investori võimalus on teenida aastas oma investeeringu pealt keskeltläbi 10% kasumit. Kinnisvaralaenudusse investeerimist saab alustada alates 100 eurost.

Oluline on meeles hoida, et investeerimine on tegevus, mis ei tee sind peale ühte korda ja üleöö rikkaks teeb. Tegemist on pikaajalise protsessiga, mis eeldab investorilt järjepidevalt uute summade investeerimist ning tulu teenitakse kumulatiivselt.

Kuidas on lood turvalisusega?