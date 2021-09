Reservväelased hakkavad kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal saama suuremat toetust 

Üldise kaitsevalmiduse ajal makstakse reservteenistuses toetust sõltuvalt isiku sõjavälise auastmega ametikohast 37, 40 või 50 eurot päevas. Eelnõu kohaselt on kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal makstav toetus kaks korda suurem – vastavalt 75, 80 või 100 eurot päevas.

Suurendatud toetus aitab kaasa, et reservis olev isik ei otsusta pere heaolu tagamiseks reservteenistusest kõrvale hoiduda ja annab inimesele suurema kindluse, et teenistuses olemine ei mõjuta tema majanduslikku olukorda negatiivselt. Toetus laieneb kaitseliidu liikmetele, kui nad on kaasatud õppekogunemise või lisaõppekogunemise vormis.