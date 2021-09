Põhja-Makedoonias suri haiglapõlengus vähemalt kümme Covid-19 patsienti 

Tuletõrjujatel õnnestus põleng kustutada õhtul kella üheksa paiku – umbes tund pärast selle puhkemist. Ehkki praegu on teatatud kümnest hukkunust, hoiatas Põhja-Makedoonia tervishoiuminister Venko Filipce, et ohvrite arv võib kasvada. Vigastatud toimetati kiirelt riigi pealinna Skopje haiglasse.

„See on väga kurb päev,“ mainis ta sotsiaalmeedias. Minister kirjeldas juhtunut kui „kohutavat õnnetust“, jagamata muid üksikasju. Peaminister Zoran Zaev sõnas seevastu, et tulekahju põhjustas plahvatus, ent õnnetuse uurimine veel käib. Siiski levivad spekulatsioonid, et plahvatusega võisid olla seotud hapnikuballoonid.