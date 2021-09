Kohus arutab kuriteos kahtlustatava endise politseiniku hüvitise asja 

Riigikohus on hinnanud põhiseadusevastaseks ja kehtetuks seadusesätted, mis kohustasid kuriteos kahtlustatavat politseinikku teenistusest vabastama. Detsembris esitas 2019 esitas kapo politsei- ja piirivalveameti Lõuna sisekontrolli juhina töötanud Kaupo Martihhinile kahtlustuse äriühingu vara omastamises ja sellega seotud dokumentide võltsimises. Sama aasta 30. detsembril vabastas PPA peadirektor Martihhini oma käskkirjaga teenistusest. Martihhin vaidlustas käskkirja Tartu halduskohtus, paludes selle õigusvastaseks tunnistada ja määrata kuue kuu palga suuruse hüvitise ja kompensatsiooni tulevikus saamata jääva politseipensioni eest. Tänavu jaanuaris rahuldas halduskohus kaebuse osaliselt ja mõistis Martihhinile hüvitiseks kolme kuu palga. Kohus hindas kehtiva regulatsiooni põhiseadusevastaseks ja algatas põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse riigikohtus. Riigikohus on tunnistanud avaliku teenistuse seaduse paragrahvi punkti ning politsei ja piirivalve seaduse punkti põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles need koostoimes kohustavad politseiametniku teenistusest vabastama, kui ta on kriminaalmenetluses kahtlustatav. Martihhini esindaja on vaidlustanud Tartu ringkonnakohtus halduskohtu otsuse osas, mis milles kohus jättis hüvitise välja mõistmata. See tähendab, et Martihhini teenistusest vabastamise õigusvastasus on tänaseks lõplik ning selles osas enam vaidlust ei ole, vaidlus on vaid hüvitise suuruse üle.