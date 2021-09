Kaitsja vaidlustab hoiu-laenuühistu asutaja vahistamise Riigikohtus  

Kahjuks ei vasta kaitsja arvates kohtumäärustes kajastatud põhjendus eespool nimetatud väljakujunenud kohtupraktikale.“Tänaseks on tõendite kogumine menetluses sisuliselt lõppenud ja minu hinnangul on süüdistatava vahi all pidamine õigusemõistmise argumendist lähtuvalt ka seetõttu alusetu. Moonutada kirjalikke tõendeid, mis on juba ammu menetleja poolt kogutud ja asuvad toimikus, on minu arust võimatu või vähemalt ebamõistlik,“ ütles ta. Asjas puuduvad ka võtmetunnistajad ja neid ei saagi asjas olla, kuna kriminaalasi on suures ulatuses ülesehitatud jälitustegevuse käigus saadud tõendite põhjal. Riigiprokuratuur esitas seitsmele inimesele ja kahele äriühingule süüdistuse kriminaalasjas, millega uuriti hoiu-laenuühistus ERIAL toimunud investeerimiskelmust ja omastamist. Lisaks esitati süüdistus altkäemaksu andmises ja võtmises. Kõne all on veidi enam kui miljoni euro omastamine kinnisvaratehingute läbi ning samuti investeerimiskelmus, kus hoiu-laenuühistu osakapitali näidati kunstlikult suuremana, kui see oli tegelikult. „Süüdistus on alusetu ja üldsõnaline,“ kinnitas kaitsja.