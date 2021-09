Tallinna abilinnapea vannub kriminaalkahtluses pisarsilmi oma süütust: „Hulbin üksinda kusagil ookeanis.“ 

Eha Võrgu sõnul on kogu asja iva üks telefonikõne, mille tegi ta nii ammu, et isegi ei mäleta selle toimumist ega sisu. Täpsemalt öeldes olla ta ülekuulamisel väitnud, et sellist kõnet ei toimunud, aga tegelikult toimus ja nüüd on ta saanud selle valeütluse tõttu kahtlustuse. „Veebruaris kutsuti mind tunnistusi andma ja muu hulgas küsiti ühe telefonikõne kohta. Kõne oli Keskerakonna naiskogu liikmega. Väidetavalt käis jutuajamisest läbi Juhaste liin. Kaheksa kuud oli kõnest möödas. Ma tõesti ei mäleta kõne sisu. Kuna ma ei mäletanud, siis ma ei kasutanud sõna mäletama, vaid ütlesin kindlalt, et ma pole selle sisuga kõnet teinud,“ selgitab Võrk.