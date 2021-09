ÜRO: vaid kolmandik pagulaslastest läheb keskkooli 

Palestiina tüdrukud pagulaslaagri koolimajas. Foto: SIPA/Scanpix

ÜRO pagulasamet möönab, et pandeemiaaeg on raske olnud kõigile õpilastele kogu maailmas, kuid pagulasstaatusega laste väljavaated on eriti kurvad: ameti hinnangul saab neist vaid umbes kolmandik (34%) keskharidust. Ülejäänutel on vähe lootust sellele üldse ligi pääseda.