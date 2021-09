Kadi Viik | rohkem vägistamises süüdimõistetuid 

Mõne juhtumi puhul on raske tõmmata selget joont seadusliku ja ebaseadusliku teo vahel. Samas uued süüdimõistmised pole sellele joonele lähedal olnud.

„Leidsime juhtumeid, kus oleks pidanud tahtlikus teos kas süüdi või õigeks mõistma, selle asemel, et mõista süüdi hooletus vägistamises," nendib Holmberg. „Oluline on see, et kõrgematest kohtuastmetest tuleks rohkem suunavaid otsuseid. Eelkõige tuleb selgitada, mida tuleks käsitleda nõusoleku väljendusena ja millal seda tuleks ignoreerida."

Leidub ka kehtetu nõusolekuga juhtumeid. „Ohver on lõpuks nõus olnud, sest talle on nii palju peale käidud – teine pool ei jäta nurumist, küsimist, kuigi üks tegelikult ei taha. Eelnõus ei loetud seda vägistamiseks. Kas see võib olla seksuaalne sund? Kas naine oli täiesti vaba ütlema ei? Kas tal võis tekkida hirm – näiteks mees vihastab või jätab maha? Millal on passiivsus vaikne nõusolek? Millal on see hirmust tardumus?“ arutleb Holmberg.

Ta ütleb: „Nõusolekupõhine lähenemine on hästi töötanud. Enne seaduse vastuvõtmist kritiseerisid kohtunikud seadust tugevalt, aga poolteise aastaga on nende kriitika vaibunud. Aga ma ei soovitaks Eestile hooletu vägistamise koosseisu sisseviimist.“

Segased soovid

Holmberg analüüsis kaks aastat tagasi ka 800 vägistamise kaebust. Ta leiab, et üldiselt kohtleb politsei ohvreid hästi ja küsib relevantseid küsimusi. „Rootsis on sellel teemal toimunud nii aktiivne arutelu, et politsei on õppinud seelikupikkuse või varasema seksuaalelu kohta mitte küsima. Küsitlemine on kannatanule alati ebameeldiv, kuid meie arusaamist mööda olid politsei küsimused adekvaatsed ja suhtumine hea,“ lisas ta.